Czworo nastolatków zorganizowało w Gdańsku spotkanie towarzyskie wbrew zakazowi. Policja skieruje wnioski do sądu i służb sanitarnych

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich

Wprowadzony został także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.