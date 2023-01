Czy Benedykt XVI był "ostatnim papieżem Zachodu"? Rozmowa z Pawłem Kusiakiem, członkiem Polskiego Towarzystwa Religioznawczego

Czy śmierć Benedykta XVI oznacza koniec pewnej epoki w Kościele Katolickim? Jak zmieni się obecnie stolica Piotrowa i czy w ogóle sie zmieni? Rozmawiamy z Pawłem Kusiakiem, politologiem religii

Koniec roku przyniósł kres pewnej epoki w Kościele Katolickim? Co śmierć Benedykta XVI oznacza dla rozumienia wiary, dla jej przyszłości i dla nauki Kościoła?

- Na pewno każda, albo prawie każda, śmierć papieża to koniec pewnej epoki. Wynika to z samej specyfiki tego urzędu, w którym splata się władza duchowa z ziemską, jego sakralnej otoczki i tradycyjnego znaczenia dla wspólnoty katolików na świecie. Symboliczne dla pontyfikatu Benedykta XVI są zarówno jego początek, jak i koniec. Benedykt XVI zasiadł na tronie Piotrowym po śmierci Jana Pawła II, papieża, którego pontyfikat przypadł na czas zmierzchu zimnej wojny i upadku komunizmu. Benedykt XVI wszedł w rolę jego naturalnego kontynuatora, choć przecież jego osobowość była od poprzednika radykalnie odmienna. Symboliczne było też zakończenie jego pontyfikatu. Benedykt XVI był pierwszym papieżem, który od 1294 r., czyli czasu Celestyna V (1209 lub 1210–1296) zrezygnował z urzędu papieża w sposób, który można uznać za niewymuszony. Choć tu też trzeba zrobić zastrzeżenie, że Benedykt XVI zrezygnował nie tyle z urzędu, ile z czynnego jego wykonywania, zachowując tytuł Emerytowanego papieża. To jest w Kościele fenomen całkowicie nowy. Śmierć Benedykta XVI może być też rozumiana jako kres innej epoki. Epoki, którą bym, tu określił jako europocentryczną, a nawet zachodniocentryczną w dziejach Kościoła. Możliwe, że Benedykta XVI był w pewnym sensie „ostatnim Papieżem Zachodu”. Wiele wskazuje, że ze względu na postępujące w Kościele przemiany nieprędko doczekamy się papieża z Europy, który ponadto tak silnie będzie się odwoływał jej idei, którą w przypadku Benedykta XVI symbolizowała postać św. Benedykta z Nursji. Dodatkowo należy zauważyć, że śmierć Benedykta XVI może symbolizować zmierzch pewnego typu tradycjonalistycznego myślenia w Kościele katolickim. Oczywiście zbyt wcześnie to przesądzać, ale wiele wskazuje, że wizja Kościoła reprezentowana przez Benedykta XVI jest w defensywie.