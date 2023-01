Czy ceny nieruchomości przestaną rosnąć w 2023 roku? Czy może pójdą w górę w najbliższych latach? Danuta Strzelecka

Ceny nieruchomości w ostatnich latach poszybowały znacząco do góry. Branża nieruchomości największy boom prawdopodobnie ma już za sobą, ale nie oznacza to, że ceny mieszkań zaczną nagle pikować. Wręcz przeciwnie, z najnowszych prognoz ekonomistów Credit Agricole wynika, że średnia stawka za metr kwadratowy do 2025 roku wzrośnie o około 1,7 tys. zł.