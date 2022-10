Czy Christian Clemens musi grać? Nic nie wnosi do zespołu, a i tak dostaje szanse od trenerów. Ciekawy przypadek piłkarza Lechii Gdańsk Tomasz Galiński

Przemysław Świderski

Christian Clemens ma rozegranych ponad sto meczów w niemieckiej Bundeslidze, a tymczasem jego przygoda z Lechią Gdańsk to pasmo fatalnych występów. Nic nie wnosi do drużyny, często jest najgorszy na boisku, a mimo to cały czas otrzymuje szanse gry.