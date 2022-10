Czy dodatek wdowi mógłby pomóc najbiedniejszym emerytom? Lewica będzie zbierać podpisy pod propozycją wsparcia dla seniorów

Poselski projekt ustawy Lewica złożyła wiosną, ale trafił on do tzw. sejmowej zamrażarki. Teraz zapowiedziała, że chce przyspieszyć parlamentarne prace nad projektem i złożyć go w Sejmie jeszcze raz, jako obywatelską propozycję. Żeby to zrobić, musi zebrać przynajmniej 100 tys. podpisów. Lewica chciałby, że podpisy pod projektem ustawy zostały zebrane na tyle szybko, żeby była szansa na jej uchwalenie jeszcze tej kadencji.