Czy dzieci z katarem powinny chodzić do przedszkola i żłobka?

Wiadomo, że po leczeniu antybiotykiem odporność jest osłabiona przez długi czas. Jednak maluch musi wrócić do przedszkola lub żłobka, a rodzice do pracy. Opiekunowie zwracają uwagę na to, że jakkolwiek nie dbają o odporność maluchów, to inni rodzice przyprowadzają do przedszkola chore dzieci, a przez to zarażają resztę.

- To jest masakra co się dzieje. - pisze z oburzeniem jedna z mam - Widziałam matkę, która jeszcze w szatni przedszkola dawała córce antybiotyk i hop do sali.

W wielu żłobkach opiekunowie zawiadamiają rodziców, gdy widzą, że dzieci źle się czują. Jednak nie mogą odmówić przyjęcia dziecka. O ile rodzice, którzy nie pracują mogą pozwolić sobie na opiekę nad dzieckiem w domu, o tyle pracujący stają przed nie lada wyzwaniem: czy infekcja jest na tyle poważna, by zostać z maluchem w domu czy wystarczy podawać mu coś na wzmocnienie i wysłać na parę godzin między inne dzieci.

- Moja córka jest antygorączkowa. - komentuje mama sześciolatki - Miała już z 15 razy chore płuca, oskrzela, o migdałkach czy anginie nie wspomnę, a gorączkę miała 2 razy w życiu, więc jeżeli zaczyna kaszleć, to jej nie puszczam, bo zazwyczaj 2 dni później już jest na antybiotyku. Denerwuje mnie jak rodzic, w dodatku który jest w domu, mówi "Co tam kaszel, niech idzie i puszcza dziecko do przedszkola".