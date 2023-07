Czy Kacper Płażyński będzie startował na prezydenta Gdańska?

Kacper Płażyński w rozmowie z PAP przyznał, że w przyszłości chciałby zostać prezydentem Gdańska "to jest piękne i chlubne" mówił polityk. Jednak w najbliższych wyborach samorządowych nie będzie przeciwnikiem Aleksandry Dulkiewicz, która będzie się ponownie ubiegać o fotel prezydenta.

- Pewnie chciałbym zostać prezydentem Gdańska, to jest piękne i chlubne, to ogromna odpowiedzialność, ale realizuję się w parlamencie i nie mam takich planów, by ponownie startować w wyborach prezydenckich w Gdańsku - powiedział Kacper Płażyński w rozmowie z PAP.