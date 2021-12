Czy Lechia Gdańsk chętnie stawia na młodzież? Jak wypada w Pro Junior System? Biało-zieloni walczą o spore pieniądze

Do grona pięciu zawodników młodzieżowych zaliczają się: Mateusz Żukowski, Kacper Sezonienko, Jakub Kałuziński, Jan Biegański i Łukasz Zjawiński. W sumie przebywali na boisku przez 2177 minut.

Najwięcej grał Żukowski (dwa gole, asysta), który przez większość rundy był podstawowym prawym obrońcą Lechii, choć pod koniec roku zanotował znaczną zniżkę formy, co skutkowało niewytłumaczalnymi wręcz błędami. Na drugim miejscu sklasyfikowany został Sezonienko (gol, asysta), później Kałuziński i Biegański, a dwa niewiele znaczące epizody zaliczył Zjawiński.

Jak wyglądało to na tle całej PKO Ekstraklasy? Lechia została sklasyfikowana na ósmym miejscu. Niewykluczone, że na wiosnę uda się ten wynik poprawić, ponieważ do drużyny dołączył utalentowany środkowy pomocnik Tomasz Neugebauer. Jeśli zrobi dobre wrażenie podczas zimowych przygotowań, to trener Tomasz Kaczmarek z pewnością da mu niejedną szansę w lidze.