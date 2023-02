Czy Lechia może mieć nowego trenera? Marcin Kaczmarek: Widziałem na boisku słabą Lechię. Nie poddam się, to nie leży w moim charakterze

Oceniając Marcina Kaczmarka trzeba pamiętać o jego osiągnięciach. Wyciągnął drużynę z dna, z ostatniego miejsca w tabeli PKO Ekstraklasy i opuścił z Lechią strefę spadkową. Nie może liczyć w tym wszystkim na wsparcie ze strony władz klubu, bo zimą do zespołu biało-zielonych nie trafił żaden piłkarz, który był na liście życzeń szkoleniowca. Bez konkretnych wzmocnień, kiedy rywale w walce o utrzymanie pozyskali nowych zawodników, został postawiony w trudnej sytuacji. Po dwóch porażkach z rzędu zaczęły się pierwsze spekulacje, a w kontekście zastępstwa najczęściej pojawia się nazwisko Łukasza Smolarowa, byłego asystenta Piotra Stokowca, a obecnie dyrektora do spraw sportowych w klubie z Gdańska. To jednak Kaczmarek wyprowadził zespół z trudnej sytuacji i z pewnością zasługuje na to, żeby ponownie poradzić sobie z kryzysem.

- Jestem ostatnią osobą, która w takiej sytuacji się podda. To nie leży w moim charakterze - przekonywał trener Lechii po przegranym meczu z Radomiakiem. - Wiem, co robiliśmy z zespołem od początku, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że oczekiwania były większe. Pamiętam w jakiej sytuacji była Lechia i wiem jak trudna jest nadal. W tym zawodzie trzeba liczyć się z każdą sytuacją. To jest jednak poza mną. Kibice mają prawo być rozczarowani, ja też tak czuję, ale wierzę, że ta drużyna może grać lepiej. Nie uciekam od odpowiedzialności, bo to ja jestem szefem zespołu i zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji. Mam nadzieję, że wszyscy w szatni wiedzą, że to alarm i ostatni dzwonek, żeby zacząć punktować. Wciąż wszystko przed Lechią.