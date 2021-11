Czy meleksy znikną z ulic Gdańska? Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy, kto i na jakich zasadach może podróżować ulicami miasta Kamil Kusier

Fot. Karolina Misztal

Ruch pojazdów wolnobieżnych tj. meleksów nie tylko w Gdańsku, ale i w całym pasie nadmorskim to temat wielu dyskusji, głównie na temat bezpieczeństwa na drogach. W skali roku na całym Pomorzu dochodzi do kilkudziesięciu wypadków i kolizji z udziałem pojazdów wolnobieżnych. Co dalej z ruchem meleksów na ulicach nie tylko Gdańska, ale i wszystkich miast w Polsce?