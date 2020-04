Czy można jeździć do pracy samochodem z kilkoma osobami?

Wiele osób dojeżdżających do pracy samochodem zadaje sobie pytanie czy w dobie epidemii COVID-19 mogą bez przeszkód poruszać się prywatnym autem do pracy, a także wspólnie, w kilka osób. Z uwagi na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wiele gmin ograniczyło kursowanie komunikacji publicznej, co sporej grupie osób utrudniło dojazd do pracy, dlatego samochód może być dobrą alternatywą.

Od połowy marca w Polsce obowiązują ograniczenia związane z przemieszczaniem się, które zostały wprowadzone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Choć od poniedziałku, 20 kwietnia rząd zaczął znosić część obostrzeń, w dalszym ciągu obowiązuje stan epidemii, który nakłada na Polaków wiele obowiązków. Dotyczy to również osób, które na co dzień dojeżdżają do pracy Czy można wychodzić z domu do pracy w czasie epidemii COVID-19? Pomimo wprowadzenia wielu ograniczeń w przemieszczaniu się, jak i również powszechnym prośbom o pozostanie w domu, aktualnie w Polsce nie ma zakazu wychodzenia do pracy. Istnieje wiele branż i zawodów, w których nie ma możliwości wykonywania pracy zdalnej. W związku z tym miliony Polaków codziennie musi dojeżdżać do pracy. Obowiązkiem osoby wychodzącej z domu do pracy jest zakładanie maseczki lub zakrycie ust i nosa częścią garderoby. Osoba idąca do pracy musi również pamiętać o zachowaniu odstępu 2 metrów od innych.

Czy można dojeżdżać do pracy komunikacją miejską? Nie ma przeszkód, by w czasie epidemii COVID-10 dojeżdżać do pracy komunikacją publiczną danym mieście lub gminie. Chcąc dojechać do pracy możemy korzystać z autobusów, tramwajów czy pociągów. Korzystając z transportu zbiorowego musimy pamiętać o obowiązku zakrycia ust i nosa (np: za pomocą maseczki). Ważną zasadą jest ograniczenie w liczbie osób, które mogą poruszać się środkami transportu zbiorowego - w tym samym czasie podróżować może, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących. W przypadku pojazdów ograniczenie dotyczy modeli, które przewożą więcej niż 9 osób.

Czy można dojeżdżać do pracy prywatnym samochodem? Nie zostały wprowadzone żadne ograniczenia w poruszaniu się własnym pojazdem do pracy. Co więcej, wielu specjalistów zaleca podróże własnym autem, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem. W trakcie dojazdu do pracy oraz powrotu do domu, kierowca nie musi mieć założonej maseczki czy zakrytych garderobom ust i nosa.

Czy można dojeżdżać do pracy samochodem w kilka osób? Z ekonomicznego punktu widzenia, dojazd do pracy jednym autem w kilka osób, może przynieść spore oszczędności w skali miesiąca. Nie ma ma ograniczeń prawnych, by kilka osób mogło dojeżdżać do pracy jednym samochodem, służbowym a także prywatnym. Jednak w takiej sytuacji wszyscy pasażerowie (zwłaszcza, jeśli nie mieszkają ze sobą) mają obowiązek mieć założone maseczki lub zakryte usta i nos przez całą podróż do i z pracy.

Czy można dojeżdżać do pracy do innego miasta? Rząd nie wprowadził zakazu przemieszczania się po Polsce pomiędzy miastami. W związku z tym możemy dojeżdżać samochodem do pracy do innego miasta i nie zostaniemy ukarani za to mandatem bądź grzywną. W przypadku kontroli, warto mieć jednak mieć przy sobie jakiś dokument potwierdzający miejsce wykonywania pracy. Choć nie jest to obowiązkowy warunek, pozwoli nam to szybko zakończyć ewentualną kontrolę. Jeśli w czasie podroży do pracy, w aucie przebywa jedynie kierowca, nie ma konieczności zakrywania ust i nosa. W przypadku wspólnego dojazdu samochodem do pracy w kilka osób, każdy pasażer musi mieć przez cały czas założoną maseczkę lub zasłonięte usta i nos. Specustawa nazywana tarczą 2.0 została w piątek nad ranem uchwalona przez Sejm po poprawkach Senatu, podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw w poz. 695. Zawiera ona przede wszystkim bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich osób zatrudnionych na podstawie zlecenia, umowy o dzieło lub samozatrudnionych. Mogą oni liczyć na wypłatę postojowego - nie jednorazowo jak przewidywała pierwsza ustawa, ale nawet trzy razy! Po prostu kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły.

