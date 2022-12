Czy mundial w listopadzie i grudniu się sprawdził? Powtórzenie takiej formuły w następnych latach będzie bardzo problematyczne

Jak oceniasz rozgrywanie mistrzostw świata w szacie jesienno-zimowej?

Tomasz Borkowski, trener piłkarek AP Orlenu Gdańsk: - Na pewno podchodziłem do tego sceptycznie. Jestem tradycjonalistą i do letniego cyklu przyzwyczaiłem się od 1974 roku. Miałem obawy, jak forma piłkarzy będzie wyglądać, jak to się przełoży na kluby. Fakty są takie, że ta formuła się wybroniła. Poziom mistrzostw był zaskakujący. Finał i dyspozycja poszczególnych piłkarzy pokazały, że obciążenia nie miały wpływu. Atrakcyjność i organizacja samych mistrzostw świata były na wysokim poziomie, o czym wspomniał na konferencji pomorskich trenerów selekcjoner Czesław Michniewicz. Oceniam te mistrzostwa jako bardzo udane. Atrakcyjne dla kibiców, bo dużo się działo. Padało dużo bramek.

Łukasz Kowalski, trener KP Starogard Gdański: - Trzeba przyznać, że mimo nietypowej formuły jesienno-zimowej turniej udał się. Był ogólnodostępny, rozgrywany w normalnych porach dnia. Odniosłem wrażenie, że zawodnicy są w bardzo dobrej dyspozycji. Nie wiem, czy nawet nie w lepszej, niż tradycyjnie po sezonie ligowym. Często jest tak, że niektóre drużyny nie są w stanie „dojechać” fizycznie na zawody. Teraz się to sprawdziło. Przed mistrzostwami zastanawiałem się nad wysokimi temperaturami. Straszono, że to będzie problematyczne. Organizacja mundialu stała na tak wysokim poziomie i zawodnicy nie uskarżali się na to. Od trenera Grzegorza Witta dowidzieliśmy się, że wszyscy byli pozytywnie zaskoczeni.