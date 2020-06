Czy na Pomorzu są korki? Raport drogowy z 7.06.2020 15:30. Sprawdź ruch na Pomorzu. Czy będziesz czekał na bramkach autostrady A1?

🟢 Raport drogowy: Elbląg – Malbork .

Sytuacja na drodze wygląda dobrze. Trasa zajmie Ci 27 minut.

🟢 Raport drogowy: Bytów – Kartuzy .

Nie ma utrudnień w ruchu. Trasa zajmie Ci 1 godzinę i 1 minutę.

🟢 Raport drogowy: Kartuzy – Bytów .

Sytuacja na drodze wygląda dobrze. Trasa zajmie Ci 54 minuty.

Jak powstaje raport drogowy z Pomorza?

Raport drogowy z Pomorza przygotowujemy dla Ciebie wyznaczając trasy z użyciem narzędzia Google Maps. Sprawdzamy, jak wyglądają czasy przejazdu pomiędzy wybranymi punktami, uwzględniając bieżące korki, kolizje, natężenie ruchu (traffic), stłuczki, wypadki i inne utrudnienia w ruchu drogowym i na drogach. W ten sposób określamy dla Ciebie, jak wygląda bieżąca sytuacja drogowa na pomorskich drogach. Dzięki naszym informacjom drogowym dowiesz się, jaki ruch panuje na poszczególnych ulicach, nie tylko w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, ale przede wszystkim na rozmaitych trasach dojazdowych. Sprawdzamy jak wygląda sytuacja na bramkach autostrady A1, drodze z Elbląga do Nowego Dworu, krajowa siódemka w Koszwałach, przejazd z Żukowa do Kościerzyny, z Malborka do Kwidzyna, ze Słupska do Elbląga i wiele innych pomorskich tras, istotnych zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Wiadomości drogowe sprawią, że nie utkniesz w korkach. Będziesz mógł zdecydować, jaką trasę i formę komunikacji wybrać.

Ostatecznie każda kolizja drogowa, stłuczka, wypadek czy też słabe warunki na drogach mogą powodować znaczące utrudnienia. Dlatego informacje drogowe na żywo są tak ważne dla każdego kierowcy.