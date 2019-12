Czy odnawialne źródła energii są opłacalne?

Odnawialne źródła energii na Pomorzu Korzyści płynące z posiadania fotowoltaiki

Jeszcze około dziesięciu lat temu, dostrzeżenie paneli solarnych czy masztu z turbiną wiatrową było rzadkością bez względu na region Polski. Jednak obecnie korzystanie z odnawialnych źródeł energii stało się nie tylko modne, ale również opłacalne. Czy na Pomorzu możemy liczyć na korzyści związane z inwestycją w zieloną energię?

Odnawialne źródła energii na Pomorzu

Wybrzeże jest charakterystycznym regionem w kontekście odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Na Pomorzu korzystne będą zarówno instalacje fotowoltaiczne, jak i turbiny wiatrowe. Porównując dane statystyczne z ostatnich lat, Gdańsk i okolice należą do atrakcyjnych regionów dla energii pozyskiwanej z wiatru oraz słońca. Wskazania co do intensywności wiejącego wiatru w skali roku są wyższe są jedynie w górach, natomiast pod względem nasłonecznienia, wybrzeże nie odbiega od czołówki. Dlatego w regionie przybywa budynków, na których zaobserwować można maszty z turbinami czy panele solarne.

Fotowoltaika Gdańska i okolic miewa się bardzo dobrze również dzięki coraz większej liczbie programów, które zapewniają dofinansowania dla inwestycji w odnawialne źródła energii. Ponadto na oszczędności związane z instalacją paneli solarnych wcale nie trzeba długo czekać. Jeśli turbina czy panele generują nadwyżki prądu dla domu, mogą być one wysyłane do sieci energetycznej. Dzięki temu możemy liczyć na zniżki ze strony operatorów energii.

Korzyści płynące z posiadania fotowoltaiki

Wspomnieliśmy już o zaletach finansowych. Obecnie nie trzeba czekać dwudziestu lat zanim przydomowa instalacja zacznie przynosić właścicielom czysty zysk. Zważywszy na nawet kilkutysięczne formy dofinansowania samego zakupu oraz korzystne warunki umowy z dostawcą energii, już po pięciu latach panele fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe mogą zacząć przynosić bezpośrednią oszczędność w postaci niższych kosztów prądu. Ponadto jeśli nie zdecydujemy się na oddawanie nadwyżek energii, a gromadzenie ich specjalnych akumulatorach w systemie off-grid to sposób na zabezpieczenie domowego źródła prądu w awaryjnej sytuacji lub w przypadku gorszych warunków pogodowych, kiedy energia nie jest dostarczana do gospodarstwa domowego na bieżąco. Tak jest na przykład zimą, kiedy śnieg przykryje panele solarne. Wtedy zamiast podwyżek rachunków za prąd, właściciele mogą skorzystać z dostępnej rezerwy.