Czy Polacy kupują złoto? Jakie są najczęstsze wątpliwości przed jego zakupem?

Złoto wciąż przyciąga uwagę inwestorów w naszym kraju. Swoje oszczędności postawiło na nie aż 13% Polaków, natomiast w grupie wiekowej od 18 do 24 lat, takiej inwestycji dokonało aż 49% osób - wynika z najnowszych badań firmy Tavex. Czy złoto to nadal bezpieczna przystań? Jak mówią eksperci w świecie finansów, lepiej pytać niż żałować. Jakie więc pytania i wątpliwości najczęściej nurtują tych, którzy rozważają zainwestowanie w ten szlachetny metal?

Złoto od wielu wieków uznawane jest za symbol stabilności finansowej. Przyciąga uwagę jako inwestycja o potencjalnie niskim ryzyku. Jednak przed podjęciem decyzji o zakupie zadaje sobie wiele pytań. Oto najczęstsze z nich wraz z odpowiedziami:

Czy mogę stracić na tej inwestycji i kiedy najlepiej sprzedać złoto, aby nie stracić?

Najważniejsze jest aby nie bać się inwestowanie swoich oszczędności. Warto rozpocząć od małych kwot i sprawdzić, jaki będzie zwrot. Nie trzeba od razu kupować drogich nieruchomości czy akcji na giełdzie. Co więcej, warto zastanowić się nad tym, czego oczekujemy od naszych inwestycji. Czy ma pełnić funkcję zabezpieczenia kapitału w perspektywie długoterminowej czy też przynieść korzyści finansowe w jak najkrótszym czasie. Jeżeli mówimy o tym pierwszym, to zdecydowanie warto postawić na złoto. - Należy pamiętać, że złota nie należy traktować jako formy szybkiego zwrotu. To aktywo długoterminowe o niskim poziomie ryzyka, które pozwala na zachowanie wartości pieniądza w czasie – wskazuje Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex. Pamiętajmy także, że złoto jest jednym z najbardziej płynnych aktywów i nie ma większych problemów ze sprzedażą go w dowolnym miejscu na świecie. Jeżeli chcemy sprzedać złoto najlepiej poczekać na moment, gdy cena skupu będzie wyższa od ceny, jaką zapłaciliśmy za produkt. Co istotne, nie istnieją aktywa w 100% bezpieczne. Chociaż inwestycje w złoto cechują się niewielkim ryzykiem, każda decyzja powinna być dobrze przemyślana i podejmowana świadomie. Ważne jest, aby rozumieć zjawiska zależności ekonomicznych, które mają wpływ na cenę kruszcu – dodaje.

Spośród czego możemy wybierać i na co lepiej postawić?

Inwestowanie w złoto fizyczne, czyli w formie monet i sztabek, uchodzi za jedną z prostszych form inwestycji. Należy jednak zwrócić uwagę, że rynek złota został zdominowany przez pewną pulę produktów, które cieszą się największą popularnością, co za tym idzie są najczęściej wybierane przez inwestorów, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Z perspektywy inwestycyjnej to właśnie produkty z tej puli powinny w pierwszej kolejności przyciągnąć naszą uwagę. Pozwoli to na komfort w postaci łatwej odsprzedaży w razie potrzeby. Istotne, aby produkty pochodziły od znanych mennic. Najlepiej więc kupować je u sprawdzonych dealerów, którzy są ich oficjalnymi dystrybutorami.

Co to jest CertiPack i co się stanie, jeśli zostanie uszkodzony?

CertiPacki to odporne na uszkodzenia opakowania z tworzywa sztucznego, których głównym zadaniem jest właśnie zabezpieczenie kruszcu przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Z tego względu, żeby zmaksymalizować zyski z inwestycji, pod żadnym pozorem nie powinno się wyjmować sztabek z CertiPacków, bowiem wpłynie to na pomniejszenie ceny przy odsprzedaży. Jeśli zdecydujemy się na sprzedaż sztabki i w tym celu udamy się do dealera złota, zawsze dostaniemy za nią lepszą cenę, jeśli będzie znajdowała się w oryginalnym opakowaniu, a nie np. w foliowym woreczku. Jeżeli jednak CertiPack zostanie uszkodzony, warto pamiętać, że kruszec nadal zachowuje swoją wartość i wybrać się do dealera, u którego dokonywaliśmy zakupu, aby na nowo wycenił wartość naszego aktywa.

Kiedy najlepiej kupić złoto?

Złoto jest szczególnie atrakcyjnym wyborem w okresie małego zainteresowania, ponieważ jego dostępność jest wtedy bardzo dobra a warunki zakupu korzystniejsze. Warto mieć na uwadze, że lepiej jest kupić złoto wtedy, kiedy wydaje nam się, że jest nam niepotrzebne, dzięki temu unikamy tzw. owczego pędu. Często zdarza się, że inwestorzy zdają sobie sprawę z potrzeby posiadania tego aktywa dopiero w czasie kryzysu, kiedy jego cena jest już wyższa.

Zakup złota inwestycyjnego jest zwolniony z podatku VAT. Co więcej, następuje to niezależnie od sposobu dokonywania transakcji – czy realizowana jest przez osobę fizyczną, czy z poziomu działalności gospodarczej. Żeby jednak zwolnienie było możliwe w pierwszej kolejności należy mieć pewność, że złoto inwestycyjne sprzedawane jest po pół roku od jego nabycia oraz spełnia warunki określone przez ustawodawcę w art. 122 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zwolnienie z podatku VAT nie obejmuje natomiast złota w postaci nieobrobionej, m.in. granulatu złota. W obu wymienionych przypadkach, jak również w odniesieniu do innych metali szlachetnych – w tym srebra inwestycyjnego – obowiązuje podatek VAT.

Jakie dane muszę podać podczas zakupu złota?

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dostawca złota inwestycyjnego zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży i pobrania od nabywcy danych jak imię, nazwisko i numer PESEL. Informacje te klient wypełnia w specjalnym formularzu. Przy zakupie na kwotę bliską równowartości 15 tys. EUR dealer zobowiązany jest wylegitymować nabywcę, potwierdzając autentyczność podanych przez niego danych, co wyklucza konieczność składania wcześniej wspomnianego oświadczenia danych. - Inwestorem może być każdy. Nie wystarczy jednak posiadać kapitał, by przeprowadzać skuteczne transakcje i pomnażać swój majątek. Niezbędna jest również wiedza na temat rynków finansowych i monitorowanie bieżących wydarzeń gospodarczych. Obecni inwestorzy mają do dyspozycji wiele możliwości ulokowania majątku, począwszy od lokat bankowych przez fundusze inwestycyjne po lokowanie pieniędzy w metalach szlachetnych. Poza wiedzą, istotna jest również umiejętność panowania nad emocjami i szybkiego analizowania dynamicznie zachodzących zmian – podsumowuje Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex.

