Czy praca w urzędzie jest prestiżowa? Jak na Pomorzu kształtują się zarobki urzędników? [GALERIA]

- Praca w urzędzie niesie ze sobą pewien prestiż, ale z drugiej strony istnieje grono obywateli, które nie szanuje pracy urzędnika - mówi Magda Woźniak, sekretarz powiatu nowodworskiego. - To, czy urzędnik ma wysoką pozycję społeczną jest więc kwestią dyskusyjną. W świadomości społecznej posada urzędnika jest wciąż bardzo wysoko w hierarchii zawodowej. Młodzi absolwenci starają się choćby o staż w urzędzie, mając świadomość, że doświadczenie, które tam zdobędą, zaprocentuje w przyszłości, nawet jeżeli nie wiążą swojej kariery zawodowej z sektorem budżetowym. Jeśli dany kandydat zostanie przyjęty, to od razu ma jasno wyznaczoną ścieżkę kariery zawodowej. Jeżeli wykaże się inicjatywą i pomysłowością, to awans jest tylko kwestią czasu i chęci.