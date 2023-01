Czy praca we własnej firmie utrudnia macierzyństwo? Okazuje się, że niekoniecznie

Według danych ZUS w Polsce z urlopu rodzicielskiego korzysta tylko 1% mężczyzn. Pokazuje to jednoznacznie, że to głównie kobiety muszą zrezygnować kariery zawodowej, by zajmować się dzieckiem. Z tego powodu rząd rozpoczął pracę nad zmianą w kodeksie pracy. Jednym z założeń jest wprowadzenie dodatkowo dwóch miesięcy urlopu rodzicielskiego.