Czy sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych w centrum Gdańska zostanie zakazana?

Pierwsza z uchwał dotycząca zakazu sprzedaży alkoholu w centrum Gdańska w godzinach 23-6 dotyczy tylko i wyłącznie co prawda sklepów spożywczych i monopolowych, to jednak - jak zwracają uwagę mieszkańcy Śródmieścia - najważniejszy z kroków do tego, aby zatrzymać ludzi w barach, restauracjach i w klubach, a niekoniecznie na ulicach miasta w godzinach nocnych i nad ranem.