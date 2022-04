Czy Straż Miejska w Gdańsku powinna pracować całodobowo? Pomysł popierają mieszkańcy oraz radni wszystkich klubów z Rady Miasta Gdańska

- Jeżeli są ku temu możliwości, to powinno zrobić się wszystko, aby poprawić bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" radny Andrzej Oleszek. - Na najbliższym posiedzeniu Komisji Samorządu i Ładu Publicznego zajmiemy się problemami, które mieszkańcy zgłaszali podczas spotkania w dniu 30 marca 2022 roku.

Czy Straż Miejska w Gdańsku powinna pracować całą dobę? Radny Andrzej Oleszek nie ma wątpliwości.

- Pytanie tylko, czy Miasto Gdańsk na to stać? - zastanawia się radny. - Jeżeli znalazłyby się na ten ruch środki, to jest to dobry pomysł. Na pewno Straż Miejska w sezonie wakacyjnym powinna pracować dłużej, czy w perspektywie całego roku? Też, ale tutaj poczekałbym na efekty uchwały antyhałasowej i drugiej, która zakazuje sprzedaży detalicznej alkoholu. Liczę, że te dwie regulacje w jakimś stopniu wpłynął na poprawę jakości życia gdańszczan.