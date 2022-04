Czy Teatr Szekspirowski w Gdańsku to najlepsze miejsce na walkę na gołe pięści? Organizator tłumaczy kontrowersyjny pomysł

Na początek wyjaśnijmy czym w ogóle jest Wotore 5. To ośmioosobowy turniej na gołe pięści. Do tego dochodzą tzw. superfighty, m.in. main event Vaso Vakocević vs. Marcin Wrzosek, a także walka Michał "Matrix" Królik vs. Bartosz Batra.

Tylko, no właśnie. Czy teatr to odpowiednie miejsce na tego typu wydarzenia? Zazwyczaj jest to hala sportowa, z której kojarzymy różnorakie gale bokserskie, KSW czy MMA. Kontrowersje pojawiły się już wtedy, gdy w tej samej lokalizacji rok temu planowano galę KSW. Ostatecznie do niej nie doszło, gdyż rząd zluzował część obostrzeń i zmagania zostały przywrócone do Ergo Areny.

Teraz o żadnych przenosinach nie ma mowy. O komentarz w sprawie poprosiliśmy Macieja Browarskiego, a więc organizatora walk.

- Naszym założeniem jest, by gale wyglądały w sposób teatralny. Nie są to wyłącznie walki, ale też szereg występów artystycznych. Tworzymy w ten sposób atmosferę wokół całego wydarzenia. Kiedyś już porównywałem nasze gale do typowego wyjścia do teatru. Nie jest to zwykłe mordobicie, tylko trochę taki pankration - powiedział Browarski.