Czy to czarna seria kradzieży na Pomorzu? Łupem padają kultowe VW California

Na forach motoryzacyjnych pojawiły się niepokojące informacje o serii kradzieży samochodów. Chodzi o słynne modele VW California. W ciągu tygodnia w naszym województwie miały zniknąć przynajmniej cztery takie auta. Do kradzieży doszło między innymi w Gdańsku, gdzie złodzieje upatrzyli sobie samochód należący do turystów z Belgii.

- PILNE!!! Kochani!!! Sprawa jest pilna!!! Dziś spod Ratusza Staromiejskiego w Miasto Gdańsk skradziony został VW California na belgijskich blachach. Sytuacja miała miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch godzin więc jest szansa na reakcję!!! - opublikowano 22 lipca na portalu społecznościowym.

Do tej pory udało nam się potwierdzić dwie kradzieże. Do jednej z nich miało dojść w okolicach Bolszewa.

- Policjanci otrzymali zgłoszenie 14 lipca br. o kradzieży samochodu vw t5 w zabudowie typu California. Obecnie trwają czynności w tej sprawie - powiedziała asp. sztab. Anetta Potrykus, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie.

Do "zniknięcia" auta na pewno doszło także w Sopocie. Pojawiły się również komunikaty, że złodzieje zaatakowali w Malborku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że łupem złodziei padały nowe i dobrze wyposażone modele.