Czy to pora na zmianę pracy? Sprawdź, czy nie powinieneś szukać nowej firmy dla siebie

Zmiana pracy zawsze wiąże się ze stresem, dlatego niektórzy próbują unikać jej tak długo, jak tylko się da. Jeśli jednak co jakiś czas przez głowę przechodzi ci myśl, że chciałbyś zmienić pracę, warto zatrzymać się przy niej dłużej. Być może rzeczywiście to pora na to, by rozejrzeć się za nową pracą? Zobacz, jakie są oznaki tego, że powinieneś zacząć szukać dla siebie nowej firmy.

Poczucie stabilności i bezpieczeństwa oraz obawa przed podjęciem ryzyka często powstrzymują nas przed zmianą pracy. Nawet, gdy często na nią narzekamy, potrafimy powiedzieć, że nie jest w niej aż tak źle, gdy ktoś w końcu zasugeruje nam jej zmianę. A może jednak jest źle i istnieją konkretne powody, by rozejrzeć się za nowym zajęciem? Według badania firmy Randstad, w ciągu ostatniego półrocza aż 22 proc. Polaków zmieniło pracę. Jako powody takiej decyzji podawali m.in. brak możliwości rozwoju zawodowego, zbyt niskie wynagrodzenie czy niezadowolenie z pracodawcy. Brzmi znajomo, ale jakoś sobie z tym radzisz? Zobacz, kiedy powinieneś na poważnie pomyśleć o zmianie pracy. Może to już ten moment? Zobacz galerię (9 zdjęć) polecane: 60 Sekund Biznesu: W internecie jest wygodniej i większy wybór. Wideo