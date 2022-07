Czy w gdańskich tramwajach i autobusach działają klimatyzacje? Sprawdziliśmy

- Klimatyzacja jest włączana w momencie uruchomienia pojazdu przez prowadzącego - mówi Dagmara Szajda z ZTM. - Nie jest możliwe utrzymanie stałej temperatury w pojeździe, który zatrzymuje się co chwilę i otwiera na przystanku kilkoro drzwi, co oznacza nieustanną wymianę powietrza. Jak powszechnie wiadomo, producenci samochodów zalecają użytkownikom aut unikanie otwierania okien i drzwi w czasie pracy klimatyzacji, bo powoduje to znaczne obniżenie jej skuteczności. Zachowanie tego warunku w przypadku autobusu lub tramwaju, do którego co kilka minut wsiadają pasażerowie i z niego wysiadają, nie jest niestety możliwe. Aby w takiej sytuacji schładzanie wnętrza pojazdu było efektywne, urządzenia klimatyzacyjne musiałyby pracować ze zwiększoną mocą, co w wielu przypadkach skutkowałoby skargami na panujący w autobusach i tramwajach chłód. Z kolei mniej intensywne klimatyzowanie bywa odbierane przez część pasażerów jako jego brak. Częstotliwość otwierania drzwi pojazdów oraz czas postoju na przystankach mają kluczowe znaczenie.