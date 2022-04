Czy w Gdańsku powinni bić na alarm? Zdunek Wybrzeże zaczęło sezon najgorzej od lat. Eryk Jóźwiak: Nasza sytuacja jest tragiczna

Trzeba przyznać, że Eryk Jóźwiak i Zdunek Wybrzeże Gdańsk z sezonu 2022 może przejść do historii. Niestety, tej negatywnej. Trzy przegrane mecze z rzędu na początku sezonu to wynik zły, wręcz tragiczny. Po raz ostatni tak fatalną serię gdański klub miał w sezonie 2009, ale było to na poziomie Ekstraligi. Wtedy Wybrzeże zaczęło rozgrywki od czterech kolejnych przegranych, a złą passę udało się przerwać dopiero w piątej kolejce.

Biorąc pod uwagę obecną formę Wybrzeża oraz fakt, że dwa najbliższe mecze rozegra na wyjeździe, w Zielonej Górze i Landshut, można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że nie tylko uda się wyrównać ten wynik, a wręcz go przebić. Żeby dokopać się do pięciu przegranych z rzędu, trzeba cofnąć się aż do sezonu 1992. Sześć było w sezonach 1989 i 1961. Tu mówimy rzecz jasna o meczach od pierwszej kolejki. Była też seria dziesięciu kolejnych niepowodzeń w 2003 roku, ale zaczęła się ona już w trakcie rozgrywek.

Trzeba podjąć radykalne kroki

- Tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Musimy usiąść i zastanowić się jakie ruchy poczynić, żeby było lepiej. Nie ma co ukrywać, nasza sytuacja jest tragiczna. Trzeba podjąć radykalne kroki. Nie może być tak, że nie podejmujemy walki na własnym torze - powiedział menedżer Eryk Jóźwiak po meczu z Aforti Startem Gniezno.