Czy w Gdańsku powstanie Strefa Czystego Transportu? Tak, ale jeszcze nie teraz. Co SCT oznacza dla kierowców?

Czy poprawa jakości powietrza w taki sposób to dobry pomysł?

- Pomysł wydaje się dość oczywisty. Takie strefy funkcjonują w wielu miastach Europy, najwięcej w Niemczech i we Włoszech. Polskie miasta zmagają się z niską jakością powietrza, co ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Jędrzej Włodarczyk, sekretarz pomorskiej Nowej Lewicy. - Ciężko się oddycha, mamy problem korków. Ewolucji w stronę zielonego miasta nie zatrzymamy i dobrze, bo to jedyny kierunek - kierowcy muszą zmieniać nawyki, bo świat nie stoi w miejscu, ale oczywiście należy robić to z głową, np. Kraków wprowadził wyłączenia dla seniorów. Nadal będą mogli korzystać ze starszych aut.