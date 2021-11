Czy w Sopockim Dom Aukcyjnym padną rekordy (27.11)? Obraz Jacka Malczewskiego „Przy studni” może zostać sprzedany za 2 mln zł

- Na całym świecie obserwujemy ogromne zainteresowanie inwestorów dziełami sztuki. Wartość unikatowych obrazów wzrasta i to znacząco nawet o kilkaset procent jak to się stało w przypadku Beksińskiego. Ceny są wysokie, choć rynek sztuki jest nieprzewidywalny - mówi Anna Masztalerz - Gajda, historyk sztuki z Sopockiego Domu Aukcyjnego. - Na początku pandemii zapanowała panika i na majowej aukcji w 2020 roku nie mogliśmy sprzedać pracy Beksińskiego za 130 000 zł, kiedy aktualnie ceny za jego obrazy zaczynają się od pół miliona złotych. Ostatnio praca „Bez tytułu” poszła za 800 tys. zł.

Dynamiczny wzrost cen dotyczy wszystkich znanych artystów m.in. takich jak Malczewski, Nowosielski, Kossakowie, Tetmajer, Wyczółkowski, Mokwa, Baranowski, Tarasin czy Lebenstein.

- Oferowany na sobotniej aukcji obraz „Przy studni” należy do wczesnych prac, w których Malczewski wprowadził motyw studni - opowiada Anna Masztalerz - Gajda. - Tłem kompozycji artysta uczynił przydomowy ogród rodziny swojej żony w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej. Wskazuje na to zachowana fotografia z archiwum Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, na której uwieczniona została familia Malczewskich przy identycznej żeliwnej studni z charakterystycznym kołem do czerpania wody, ustawionej na wyłożonym kamiennym brukiem placu.