Czy warto zdawać egzamin na prawo jazdy na automacie?

Tylko samochód z automatem

Zdając prawo jazdy na automacie skazujemy się niejako na korzystanie tylko z tego rodzaju samochodów. W wydanym po egzaminie dokumencie znajduje się specjalna adnotacja, która określa, że możemy legalnie kierować tylko pojazdami z automatem. Nie powinno to być specjalnym problemem, jeśli poruszamy się tylko naszym własnym samochodem. Skoro zdawaliśmy prawo jazdy na automacie, to zapewne właśnie taki pojazd znajduje się w naszym posiadaniu. Jednak w chwili, gdy udamy się do wypożyczalni możemy natrafić na poważne przeszkody. Oczywiście w ich ofercie znajdują się pojazdy z automatem, ale zapewne jest ich mniej niż tych ze skrzynią manualną. Problemy pojawiają się też w sytuacji, gdy musimy pożyczyć samochód od znajomych, albo kogoś z rodziny, a ich pojazd wyposażony jest w tradycyjną skrzynię biegów.

Jest jeszcze jeden aspekt, o którym warto pomyśleć decydując się zdawać egzamin na prawo jazdy z automatem. W przypadku poszukiwania pracy, w której warunkiem będzie umiejętność prowadzenia samochodu, może się okazać, że zostaniemy na wstępie zdyskwalifikowani. Niewiele firm czy instytucji ma w swojej flocie auta tylko z automatyczną skrzynią biegów. O ile ich liczba z roku na rok rośnie, to ciągle jeszcze wiele lat dzieli nas od sytuacji, w której będą one dominować. Dlatego prawo jazdy kategorii B tylko na samochody z automatyczną skrzynią biegów może okazać się nietrafionym pomysłem, gdy kryterium będzie nasz zawód.

Komfort i wygoda

Dlaczego zatem ludzie decydują się na zdawanie egzaminu na prawo jazdy na automacie? Podstawową kwestią jest tu komfort nauki. Dużo łatwiej jest skupić się na znakach poziomy i pionowych, a także na zachowaniach innych użytkowników dróg, gdy nie musimy jednocześnie pilnować właściwego przełożenia skrzyni biegów i pedału sprzęgła. Wbrew pozorom jest to niezwykłe ułatwienie, jeśli dopiero uczymy się jeździć samochodem w warunkach miejskich. Obecne natężenie ruchu wymaga od kursanta ciągłego skupienia i jeżeli istnieje możliwość ułatwienia mu zadania, dlaczego z niego nie skorzystać.

Do tego jazda samochodem z automatyczną skrzynią biegów jest znacznie bardziej komfortowa od tego ze skrzynią manualną. Jest to szczególnie widoczne podczas jazdy w korkach, gdzie automatyczna skrzynia biegów okazuje się bezcenna dla komfortu poruszania. Zresztą wielu kierowców przyznaje, że przejście na automatyczną skrzynię biegów było dla nich niezwykłym odkryciem, które zmieniło podejście do codziennej jazdy. Jeszcze do niedawna kierowców korzystających z aut z automatyczną skrzynią biegów uważało się za leniwych i nie potrafiących opanować złożoności przekładni manualnej. Jednak wygoda prowadzenia, a także coraz większa dostępność skrzyń automatycznych powoduje, że ta krzywdząca opinia ulega zmianie. Wielu kierowców przesiada się na automat i bardzo to sobie chwali.

Czy można zmienić kategorię prawa jazdy?

Jeżeli po pewnym czasie zdecydujemy, że prawo jazdy na automat nam nie wystarcza, możemy podejść do egzaminu rozszerzającego nasze uprawnienia. Jest to na szczęście znacznie prostsze niż w przypadku pierwszego egzaminu. Wynika to z faktu, że przeszliśmy już potrzebne badania lekarskie, a także zdaliśmy teoretyczną część egzaminu. Musimy tylko powtórzyć część praktyczną, wykazując, że umiemy korzystać z manualnej skrzyni biegów.

Biorąc pod uwagę, że z pewnością trochę już jeździliśmy, jesteśmy obeznani z warunkami drogowymi i poradzimy sobie w sytuacjach, jakie mogą się na nich wydarzyć. Na pewno będzie trochę więcej zachodu z ruszaniem, ale to są rzeczy, które można wyćwiczyć dobierając kilka godzin jazd doszkalających. Dlatego wiele osób decyduje się zdawać egzamin na prawo jazdy na automacie, a dopiero później zdawać go na skrzyni manualnej, gdy już dobrze radzą sobie na drodze i łatwiej mogą skupić się na egzaminie.

Okazuje się też, że zdanie egzaminu na prawo jazdy na automacie jest dużo łatwiejsze niż z manualną skrzynią biegów. Statystyki pokazują wyraźnie, że zdawalność na automacie jest dużo wyższa, a niektóre szkoły jazdy chwalą się wprost mówiąc o 100-procentowej zdawalności. Biorąc pod uwagę, jak wiele osób oblewa egzamin na prawo jazdy, jest to naprawdę duże osiągnięcie. Wiele z tych osób, później pojawia się ponownie w ośrodkach egzaminacyjnych i zdaje egzamin praktyczny na skrzyni ręcznej, ale jest to już zdecydowanie łatwiejsze.

