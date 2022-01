Czy wiesz, że... Lechia Gdańsk straciła pięć goli po rzutach karnych i nie obroniła żadnego? Jesień biało-zielonych w liczbach

Zacznijmy od tego, że jesienią Lechia Gdańsk prowadziła w swoich meczach przez 497 minut. W pięciu meczach nie udało się jej strzelić gola jako pierwszej. Dla kontrastu, Pogoń Szczecin była na prowadzeniu przez 819 minut. Różnica jest więc kolosalna, a przecież w tabeli oba zespoły dzielą tylko cztery punkty.

Gdańszczanie strzelili jesienią 33 gole, co było czwartym wynikiem w lidze. Kiedy byli najbardziej efektywni pod bramką przeciwnika? Przede wszystkim w drugiej połowie, gdy 19-krotnie trafiali do siatki. A najczęściej działo się to w pierwszym kwadransie po przerwie - siedem goli. Co ciekawe, aż pięciokrotnie Lechia ukarała swojego rywala po dziewięćdziesiątej minucie.

Były jednak również problemy w defensywie. Między 46.-60. i 61.-75. minutą Lechia traciła po pięć goli. Tak jak w przypadku zdobyczy, tak samo strat znacznie więcej było w drugich połowach spotkań.