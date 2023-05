Czy Wszystko dla Gdańska zrobi polityczny skręt? Gdańska Lewica gotowa do rozmów o koalicji

Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska to ugrupowanie polityczne stworzone jeszcze przez Pawła Adamowicza. Była to polityczna odpowiedź ówczesnego prezydenta na zawieszenie go w prawach członka Platformy Obywatelskiej (PO). Ludzie skupieni wokół nowej organizacji, mieli pomóc Adamowiczowi w reelekcji na kolejną kadencję - 2018-2023. Tak się też stało, pomimo bratobójczej walki politycznej prezydenta Gdańska z działaczami PO, Adamowicz został prezydentem. Niemniej, to podczas kampanii z ust Jarosława Wałęsy (PO) pod adresem Adamowicza można były usłyszeć, że „jest mechanizmem niszczącym”. Ponadto Wałęsa ogłosił, że w Gdańsku „czas skończyć z republiką deweloperów”. Te słowa stanowią fundament sporu pomiędzy koalicjantami

Warto tu odnotować, że w 2018 r. tuż przed wyborami najbliższe otoczenie prezydenta Gdańska, czyli Piotr Grzelak, Beata Dunajewska, Aleksandra Dulkiewicz - zostało zawieszone w prawach członka PO. Zawieszeni jasno zadeklarowali, że idą do wyborów z Pawłem Adamowiczem pod sztandarem stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska. W wyborach w 2018 stowarzyszenie uzyskało 8 głosów w Radzie Miasta Gdańska i stworzyło koalicję z PO.