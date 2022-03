Czy Zdunek Wybrzeże Gdańsk pozyska wartościowego seniora? Eryk Jóźwiak: To nie zakupy w Lidlu, że bierzemy sobie coś z półki i wychodzimy

Już tylko dwa tygodnie zostały do inauguracji sezonu 2022 w eWinner 1. Lidze Żużlowej, a tymczasem Zdunek Wybrzeże Gdańsk w dalszym ciągu ma sporą lukę w składzie po zawieszeniu Wiktora Kułakowa. Gdańszczanie szukają wzmocnień na rynku transferowym, lecz zadanie - jak już wielokrotnie pisaliśmy - nie należy do najłatwiejszych.

W niedzielnym Memoriale Henryka Żyto wystąpił Nicolai Klindt. Jego obecność w turnieju bynajmniej nie była przypadkowa. Jest to jeden z kandydatów do zastąpienia Kułakowa, natomiast nie ma w zasadzie żadnych szans, by do jakichkolwiek ruchów transferowych doszło przed pierwszym ligowym meczem z Cellfast Wilkami Krosno.

CZYTAJ TAKŻE: Rasmus Jensen i Nicolai Klindt najlepsi w Memoriale Henryka Żyto. Żużlowcy przegrali z torem. Walka z nawierzchnią, a nie z rywalem

Decyzja o zakończeniu Memoriału Henryka Żyto po czternastu wyścigach była słuszna? Tor stawał się coraz bardziej niebezpieczny.