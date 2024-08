Czynne kąpieliska w Gdańsku i okolicy (2.08). Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk

Otwarte kąpieliska w Twojej okolicy. Gdzie popływasz w Gdańsku?

Nie zawsze miejsce, gdzie chodzi się pływać, jest kąpieliskiem. Oficjalne kąpieliska są miejscami bezpiecznymi. Próbki wody regularnie trafiają do laboratorium na badania, natomiast nad bezpieczeństwem na miejscu czuwają ratownicy. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Gdańsku.

Kąpielisko: Gdańsk Stogi

Kąpielisko: Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno

Kąpielisko: Molo Gdańsk Brzeźno

Spodenki kąpielowe ze wzorem nawiązującym do Loone...

Kąpielisko: Hallera Gdańsk Brzeźno

Kąpielisko: Piastowska Gdańsk Jelitkowo

Kąpielisko: Gdańsk Jelitkowo

Kąpielisko: Sopot-32A-33

Kąpielisko: Gdańsk Sobieszewo

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe I

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe II

Kąpielisko: Sopot - 13-17

Kąpielisko: Sopot Park Północny

Kąpielisko: Sopot-K22

Kąpielisko: Sopot-Kamienny Potok-Koliba

Kąpielisko: Gdańsk Orle

Kąpielisko gminne Kolbudy

Kąpielisko: Gdynia Orłowo

Kąpielisko: Gdańsk Świbno

Kąpielisko: Gdynia Redłowo

Kąpielisko: Gdynia Śródmieście

Kąpielisko Mikoszewo

Kąpielisko Jantar

Kąpielisko gminne w Przywidzu

Kąpielisko: Gdynia Babie Doły

Kąpielisko: Jezioro Wysoka – Wycztok

Kąpielisko Stegna II

Kąpielisko Stegna I

Kąpielisko Jezioro Białe

Kąpieliska w pobliżu Gdańska

Czym są kąpieliska?

Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.