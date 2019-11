Czytaj PL zaprasza do akcji! W listopadzie bezpłatnie wypożyczysz 12 książek. Darmowe wypożyczalnie bestsellerów w Gdańsku i Sopocie

Kolejna edycja Czytaj PL opiera się na tych samych zasadach, co zawsze. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Woblink z App Store lub Google Play i przejść do zakładki Czytaj PL. Następnie zeskanować kod QR znajdujący się np. na każdym plakacie. Akcja trwa przez cały listopad. Czytaj PL jest organizowane w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Dla czytelników superksiążek przygotowano także nagrody. W konkursie „Zostań emisariuszem książek – dziel się z ludzkością supermocami” do zdobycia będą czytniki PocketBook, bony do Woblinka, koszulki oraz smartfony. Wystarczy jedynie wydrukować plakat akcji i powiesić go w swojej miejscowości w widocznym miejscu. Gadżety będzie można wygrać także u patrona Czytaj PL – portalu Lubimy Czytać .

Od kryminałów poprzez książki obyczajowe aż po reportaż – w puli udostępnionych publikacji każdy znajdzie coś dla siebie. „Ucho igielne” Wiesława Myśliwskiego będzie idealną pozycją dla miłośników literatury z najwyższej półki.

Długo wyczekiwana powieść jednego z najważniejszych polskich pisarzy jest poruszającą lekturą podejmującą wątek ludzkiego losu, pamięci i historii. Fanom kryminałów polecamy „Listy zza grobu” Remigiusza Mroza i uhonorowaną Nagrodą Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej „Skazę” Roberta Małeckiego. Pierwsza to książka z nowej serii autora, opowiadająca o tajemnicach kryjących się w małych miasteczkach. Druga to część mistrzowskiej, mocnej i mrocznej serii Małeckiego. „Okrutny książę” Holly Black szczególnie przypadnie do gustu osobom lubiącym fantastykę. Miłośnicy powieści obyczajowych mogą wybrać książkę Magdaleny Witkiewicz, a fani reportażu zbiór Tomasza Michniewicza. A tym, którzy nie będą mogli się zdecydować, co przeczytać, pomoże jedyny istniejący książkowy chatbot na Messengerze. Na podstawie preferencji czytelnika dobierze najlepszą lekturę oraz podpowie, jak pobrać bestsellery.