Czytelniczka: Co się stało w nocy na Sempołowskiej w Gdańsku? Ślady krwi i patrole policji Andrzej Kowalski

Czytelniczka "Dziennika Bałtyckiego" zaniepokojona doniesieniami i śladami krwi na ulicy Sempołowskiej 14 w Gdańsku zwróciła się do nas po pomoc. W swojej wiadomości pisała o "zabójstwie" i zmartwiona zwróciła uwagę na ciszę na temat tej sprawy w mediach. Postanowiliśmy zapytać o to policję i z jej informacji wynika, że faktycznie na Sempołowskiej doszło do ataku.