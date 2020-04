Dar serca - twój 1% dla Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci

Z czym kojarzy się hospicjum? Z umieraniem, cierpieniem, samotnością. A hospicjum dziecięce? Tego nawet nie sposób sobie wyobrazić. Nikt z nas nie chce korzystać z jego pomocy. Ale czasami przychodzi taki czas w naszym życiu, życiu naszych bliskich, że pomoc hospicjum jest niezbędna.

Zaczyna się od diagnozy. Diagnozy, która najbliższych zwala z nóg. Następnie przychodzi okres załamania i niedowierzania, potem buntu i walki. W tym momencie pojawia się personel hospicjum domowego. Zmienia się życie dziecka i całej rodziny, ale dzięki hospicjum mają szansę na to, aby ostatnie chwile życia ukochanego dziecka spędzić razem z nim w domu rodzinnym.

W Pomorskim Hospicjum dla Dzieci wszystko zależy od nas, a nie bezdusznego systemu. U nas Dziecko i jego rodzina są na pierwszym miejscu. Nie odmawiamy pomocy i nie ma kolejki oczekujących. Naszą siłą jest zespół. Lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, psycholog, pracownicy biurowi i wolontariusze. Każdy ma swoją rolę, swoje zadania. Każdy jest potrzebny, tak samo ważny, bez niego pozostali nie mogą spokojnie wykonywać swojej pracy, w pełni realizować swojej misji.

Lekarze i pielęgniarki stanowią pierwszą linię walki o dobro naszych Podopiecznych. Pomagają radzić sobie z bólem, dusznością, napadami drgawek i z innymi dolegliwościami, które nie pozwalają w miarę „normalnie” funkcjonować. Są na każde wezwanie, zawsze, kiedy rodziców coś niepokoi, kiedy dziecko gorzej się poczuje. Rehabilitanci pomagają w walce z bolesnymi przykurczami, niedowładami. Dbają o poprawę komfortu życia i utrzymanie stabilnego stanu fizycznego dziecka.

W tym trudnym czasie rodziny często potrzebują wsparcia emocjonalnego. Próbują zrozumieć, szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania, uczą się życia w nowej sytuacji a przede wszystkim boją się tego co nieuchronne. Często zostają sami ze swoim strachem, bólem i rozpaczą. Znajomi znikają, przyjaciele nie mają czasu. Pomoc psychologa daje im siłę do walki, przygotowuje na najgorsze, a potem pomaga przeżyć żałobę i wrócić do życia.

Zdarzają się też takie sytuacje, kiedy rodziny wymagają pomocy socjalnej. Choroba dziecka pogarsza sytuację materialną rodziny. Często niewielkie dochody, z których dotychczas rodzina się utrzymywała, teraz trzeba przeznaczyć na inne cele. Bo chore dziecko potrzebuje specjalistycznego sprzętu, leków, zmiany żywienia, lepszych warunków lokalowych. I tu pojawia się pole do działania dla personelu biurowego, wolontariuszy, firm i darczyńców prywatnych. Dzięki nim pozyskujemy środki na funkcjonowanie fundacji, na zakup sprzętu niezbędnego do opieki paliatywnej, na zaspokajanie potrzeb naszych Podopiecznych.

Wolontariusze i darczyńcy to ogromnie ważna część hospicyjnego życia. Medyczni, akcyjni, wspierający pracą swoich rąk i poświęconym czasem, naprawiający nam samochody, remontujący domy i mieszkania naszych Podopiecznych, pomagający podczas organizowanych wydarzeń i zbiórek, ale także przekazujący swój 1% podatku, środki finansowe z własnego majątku czy dary rzeczowe. Bez nich nasze istnienie byłoby niemożliwe.

Przez lata funkcjonowania Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci nie spotkaliśmy rodziców, którzy żałowaliby decyzji o powrocie dziecka do domu pod opiekę hospicjum domowego. Zwykle, tuż po wypisie ze szpitala, udaje się ograniczyć ilość kroplówek, zmniejszyć dawki leków przeciwbólowych bez wzrostu dolegliwości oraz ograniczyć liczbę bolesnych zabiegów diagnostycznych. To niewytłumaczalny z punktu widzenia medycyny cudowny wpływ domu rodzinnego na chorujące dziecko. U nas dzieci swój ostatni oddech oddają w ramionach rodziców, wśród kochającego rodzeństwa, z babcią i dziadkiem…

Podaruj swój 1% Pomorskiemu Hospicjum dla Dzieci. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele…