Dariusz Chmielewski wraca na funkcję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?

Dariusz Chmielewski nowym starym wojewódzkim konserwatorem zabytków?

Sprawy się powoli klarują w związku z powołaniem nowego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jak wcześniej informowaliśmy, wśród potencjalnych kandydatów na to stanowisko była m.in. była posłanka posłanka Koalicji Obywatelskiej, Małgorzata Chmiel . Poprzedni konserwator - Igor Strzok - został odwołany z tej funkcji 19 grudnia 2023 roku. Pełnił ją przez cztery lata od czerwca 2019 roku.

Były konserwator odszedł po licznych kontrolach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy też Najwyższej Izby Kontroli, które miały stwierdzać m.in. brak właściwego nadzoru nad miejskim konserwatorem w Gdańsku w sprawie dawnej Stoczni Gdańskiej czy też naruszenie ustawy poprzez wydanie zgody na zniszczenie fragmentu sklepienia Wielkiej Zbrojowni.

Informacja ta nie jest jeszcze potwierdzona, ale wiele wskazuje na to, że to właśnie Dariusz Chmielewski ma zostać nominowany na to stanowisko.