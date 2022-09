Dariusz Gadomski, prezes Trefla Gdańsk: Nie możemy być źli po takim finale. Polska siatkówka nie wypadła ze światowego topu

Podobał się panu finał mistrzostw świata Polska - Włochy w Katowicach?

Podobał, bo to była siatkówka na wysokim poziomie. To, co Włosi zagrali, to inny wymiar. Super była ich radość z gryp. A nasi siatkarze? Nerwy robią swoje. Wyszło też zmęczenie turniejem. Ogólnie jednak mi się podobało.

Marcin Janusz to znany panu siatkarz. Jak wypadł na tych mistrzostwach?

Bardzo dobrze. Myślę, że godnie zastąpił Fabiana Drzyzgę. W tych ostatnich meczach wyszła fizyczność. Graliśmy męczące, pięciosetowe spotkania ze Stanami Zjednoczonymi i Brazylią i zabrakło jednego dnia odpoczynku. Marcin to dźwignął i bez wątpienia dał radę.

Po drugiej stronie siatki był jednak Simone Gianelli. Rozgrywający reprezentacji Włoch otrzymał tytuł MVP turnieju.

Zasłużenie. Wcześniejsze mecze pokazały, że mimo młodego wieku jest liderem tej drużyny. To wielki talent siatkarski, nie da się ukryć.