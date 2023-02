Darmowe atrakcje Trójmiasta. Tak zwiedzisz Gdańsk, Gdynię i Sopot bez wydawania majątku! Mamy dla Was listę darmowych rozrywek Emil Hoff

Zwiedzanie Trójmiasta nie musi być drogie. Przedstawiamy propozycje darmowych atrakcji, tras spacerowych i rozrywek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, w sam raz na weekendową wycieczkę. Przemyslaw Swiderski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (21 zdjęć)

Gdańsk, Gdynia i Sopot to prawdziwe turystyczne zagłębie, które o każdej porze roku przyciąga gości z całej Polski, spragnionych plaż, jodu i morskich atrakcji. Chociaż wielu z nas pobyt w Trójmieście może kojarzyć się z dużymi wydatkami, są sposoby na zwiedzanie i wypoczynek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie bez wydawania pieniędzy. Zebraliśmy dla Was darmowe atrakcje Trójmiasta – to miejsca, które można odwiedzić zupełnie za darmo, a także pomysły na spacery i zabawy, które nic nie kosztują.