David Garrett znów rozpalił publiczność w hali Ergo Areny [6.10.2019]

David Garrett

Irlandzko-niemiecki muzyk jest klasycznie wykształconym wirtuozem skrzypiec, któremu w sposób wyjątkowo przekonujący udało się połączyć klasyczną technikę z popularnym repertuarem. David znakomicie czuje się w rockowych przebojach i nie unika elektroniki, co czyni z niego artystę w stu procentach współczesnego, ale doskonale świadomego tysiącletniej tradycji muzyki europejskiej.

Garrett jest nieortodoksyjny także w kwestiach zachowania się na scenie i ubioru, co jeszcze bardziej przybliża go do słuchaczy.