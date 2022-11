Dawid Podsiadło: nowa płyta i trasa koncertowa Post Produkcja Tour. Kiedy wystąpi w Gdańsku? Daty koncertów, ceny biletów. Gdzie kupić?

Dawid Podsiadło na początku czerwca wystąpił w Gdańsku. Wydarzenie na żywo oglądała 45 tysięczna publiczność. Artysta nie ukrywał, że cieszy się, że koncert doszedł do skutku. Wcześniej był przekładany przez obostrzenia związane z pandemią koronawirusa.

- Niesamowita sytuacja. Fajnie was wszystkich spotkać, od razu w takiej konfiguracji. Mam nadzieję, że to, co przygotowaliśmy dzisiaj, spełni wasze oczekiwania, dorówna im, a jeśli nie, no to sorry po prostu. Natomiast życzę wam wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze i uważajcie na siebie, bądźcie bezpieczni i to będzie najlepszy wieczór na świecie — mówił ze sceny Dawid Podsiadło.