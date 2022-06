Dawid Podsiadło w Gdańsku, 04.05.2022 r. Premierowe piosenki, niezwykłe duety, ponad 40 tysięcy widzów. Wiemy, co się działo

Dawid Podsiadło w Gdańsku planowo miał wystąpić w czerwcu 2020 roku. Na przeszkodzie stanęła jednak pandemia koronawirusa. Organizatorzy zachęcali, by nie oddawać biletów. Dla tych, którzy zdecydowali się nie rezygnować z koncertu, przygotowali niespodzianki. Ogłosili je w mediach społecznościowych pod koniec kwietnia.

A jako że skromni z nas artyści, postanowiliśmy wymyślić wiele sposobów, by ten czas oczekiwania jakoś Wam osłodzić. Ale wszystkie atrakcje wsadziliśmy w sam koncert w sumie. Więc sam czas oczekiwania nie był zbyt słodki. Hmm. Ok. W każdym razie jednym ze wspaniałych pomysłów jakie mamy, które mają sprawić żebyście się uśmiechali szeroko są zaproszeni na te nasze stadionowe koncerty goście. Goście są wspaniali i możecie się o tym przekonać patrząc na naszą piękną grafikę, na której to Ci wspaniali goście są wypisani. A jeśli ktoś woli przeczytać, to wymieniam wszystkich tu: Artur Rojek, Daria Zawiałow, król, Krzysztof Zalewski, Kortez, sanah, Ralph Kaminski, Taco Hemingway i Vito Bambino.