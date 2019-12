Dawid Podsiadło wystąpi na Stadionie Energa Gdańsk. Organizatorzy planują wielkie show 13 czerwca 2020 roku

Jak się dowiedzieliśmy, artysta już tworzy nowy materiał i na pewno będzie zaprezentuje go na gdańskim koncercie. Organizatorzy zapowiadają wielkie show. Kolejnych wykonawców będą ogłaszać na bieżąco. Bilety będą dostępne od najbliższego piątku 20.12.2019 na portalu www.ebilet.pl. Ceny zaczynają się od 59 zł. Zaś w czwartek ruszy przedsprzedaż.

Podchodzimy do tego koncertu zupełnie wyjątkowo, ponieważ chcemy, żeby to było wydarzenie absolutnie przygotowane na miarę tego miejsca

- Dawid wystąpi w materiale przekrojowym w specjalnie na to wydarzenie przygotowywanych nowych aranżacjach. Ponadto towarzyszyć mu będzie nowy zespół w trochę liczniejszym składzie - mówi Maciej Woć z Muzyk Menagament. - Podchodzimy do tego koncertu zupełnie wyjątkowo, ponieważ chcemy, żeby to było wydarzenie absolutnie przygotowane na miarę tego miejsca. Myślę, że oprócz zupełnie nowych piosenek, bo Dawid pracuje już teraz nad nową płytą, na pewno pojawią się na koncercie utwory, których wcześniej fani nie mieli okazji usłyszeć. Na koncercie na pewno nie będzie ostatnio wydanych przez Dawida akustycznych aranżacji, które wymagają kameralnego klimatu. Tutaj będziemy stawiać na bardziej spektakularną formułę tzw. entertainment w czystej formie. Chcemy, żeby to była rozrywka rozmachem, bo właśnie tego wymaga formuła stadionowa. Tu jeśli chodzi o poziom ekspresji będziemy dużo bliżej tego, co udało się nam zrobić w Warszawie w tym roku.