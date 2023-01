Dawna mleczarnia Maćkowy bez komina. Aby wysadzić w powietrze 65-metrowy ceglana budowlę potrzebowali 13 kilogramów dynamitu | ZDJĘCIA

Wybuch na terenie byłej spółdzielni mleczarskiej Maćkowy, potem chwila ciszy i bezruchu, a potem na ziemię runął okazały, 65-metrowy ceglany komin. Za wybuchową operacją stała gdańska spółka Explosive.

Materiały wybuchowe zostały starannie wsadzone u podstawy komina, by ten pod wpływem własnego ciężaru mógł się przewrócić. Na szczęście opustoszała okolica wzgórza nie komplikowała dodatkowo zadania.

- W tej branży zawsze trzeba się liczyć z niespodziankami, ale nie był to najtrudniejszy obiekt do wyburzenia, bo stał na środku pustego placu, na którym jest takie błoto, w którym dziki by się nawet potopiły. Natomiast, żeby odłamki, mimo wszystko, nie stworzyły niebezpieczeństwa dla otoczenia musieliśmy wykonać wokół komina specjalną osłonę wykonaną z siatki i brezentu do włókniny - komentował współwłaściciel gdańskiej firmy minerskiej.