Dawna Poczta w Gdańsku Wrzeszczu: atrakcyjna lokalizacja, mieszkania i lofty w niezwykłej, historycznej przestrzeni [wizualizacje]

Końcówka roku to dobry moment na poszukiwania okazji wśród deweloperskich ofert. Firmy są mocno nastawione na końcowy wynik, stąd większa przestrzeń do negocjacji. Promocje znajdziemy m.in. we wrzeszczańskiej inwestycji, realizowanej częściowo jako rewitalizacja zabytkowego budynku pocztowego w Gdańsku Wrzeszczu. Oprócz mieszkań, które mają powstać w nowych, dobudowanych fragmentach inwestycji, deweloper planuje też lofty w historycznych wnętrzach. Istotne jest podkreślenie, że będą to prawdziwe lofty.