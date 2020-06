DCT Gdańsk. Oto największe kontenerowce, które wpływały do gdańskiego terminala [ZDJĘCIA]

DCT Gdańsk przyjmuje największe statki kontenerowe na świecie. Właśnie opuścil go CSCL Atlantic Ocean o pojemności ponad 19 tys. TEU. Dziesięć lat temu do DCT wpłynął pierwszy megakontenerowiec, Maersk Taikung. Polski port nigdy nie gościł tak dużego pojemnikowca, a miał on pojemność przekraczającą zaledwie 8 tys. TEU. Trzykrotnie mniej niż obecni rekordziści. Dzięki DCT możemy na własne oczy obserwować „wyścig zbrojeń” armatorów. Zobacz, jak zmieniała się wielkość rekordzistów.