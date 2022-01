DCT Gdańsk zakończył rozbudowę jednego z największych w Europie kolejowych terminali kontenerowych MT

Przemysław Świderski

W ramach inwestycji, która rozpoczęła się w 2018 roku, a zakończyła w 2021 roku, wydłużono tory z 618 do 750 metrów. Dodatkowo bocznica kolejowa rozbudowana została z 4 do 7 torów. Ponadto zakupiono w pełni zelektryfikowane suwnice kolejowe RMG, a także uruchomiono system kamer OCR do rejestracji pociągów i kontenerów.