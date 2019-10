Decyzja ws. Krzysztofa Wyszkowskiego zależna od dalszych losów wojewody. Chodzi o wypowiedzi pod adresem prezydent Aleksandry Dulkiewicz

Wojewoda zapowiadał, że decyzję podejmie po powrocie z swojego doradcy z urlopu. Miał on trwać do 11 października, jednak został przedłużony do 25 października.

- Widać panikę w zespole wojewody Drelicha. Krzysztof Wyszkowski, na wszelki wypadek, nie wraca do pracy. Po, delikatnie mówiąc, niezbyt udanym starcie w wyborach pozycja pana wojewody mocno osłabła. Nie zniszczyła go afera z "zamiataniem liści", hejterskie wybryki doradcy, ale spektakularna porażka, może go wymieść z gabinetu. Krzysztof Wyszkowski, na wszelki wypadek, zszedł z linii strzału. Jednak sprawa się nie kończy. Ponownie zwracam się do Dariusza Drelicha - odwagi panie wojewodo. W podejmowaniu decyzji nie ma nic złego. Chowanie głowy w piasek akceptuje się tylko u strusi - apeluje Beata Dunajewska , szefowa klubu radnych WdG.

Wiele wskazuje na to, że wojewoda pomorski Dariusz Drelich pozostanie na stanowisku. Nieoficjalnie słychać to w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, pomimo przegranej w wyborach Senatu w okręgu nr 63 (m.in. powiaty chojnicki i kościerski).

Poseł PiS Kazimierz Smoliński w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" pozytywnie ocenił pracę wojewody Drelicha. - Uważam, że dobrze współpracował z samorządami, może z wyjątkiem miasta Gdańska, gdzie rząd generalnie ma problem. Sprawnie dysponował środkami rządowymi na drogi czy inne rodzaje wsparcia - mówi polityk.

Bardziej krytycznie ocenia go posłanka PO Agnieszka Pomaska. - Za to jak zareagował, a właściwie ignorował kwestię nawałnicy na Pomorzu, co wszyscy dobrze pamiętamy. Mam też zastrzeżenia co do współpracowników, takich jak pani Anna Kołakowska czy pan Krzysztof Wyszkowski, który obrażał m.in. prezydent Dulkiewicz. Decyzja o pozostawieniu go na stanowisku nie wróżyłaby dobrze naszemu regionowi - mówi szefowa PO w Gdańsku.