Defensywa Lechii Gdańsk spisała się w Wiedniu na medal. Michał Nalepa: Każdy wiedział, co ma robić. Lechię wzmocni Michał Karbownik?

Lechia w obronie zagrała w stolicy Austrii bardzo odpowiedzialnie i pewnie. Wszyscy zawodnicy dołożyli swoją cegiełkę do korzystnego wyniku przed rewanżem w Gdańsku.

CZYTAJ TAKŻE: Lechia Gdańsk - Rapid Wiedeń NA ŻYWO. Gdzie oglądać mecz?

- To był bardzo dobry mecz Kristersa Tobersa na nowej pozycji i szybkiej żółtej kartce. Potem dalej grał ostro, ale pokazał inteligencję i już nie faulował. Przeciął kilka fajnych piłek i czytał grę – mówił zaraz po meczu Michał Nalepa, środkowy obrońca biało-zielonych. - Super mecz zagrał też David Stec, który grał wysoko i agresywnie, a Gruell miał z nim ciężko. Wyciągnęliśmy właściwe wnioski z meczu w Płocku. Byliśmy monolitem, a każdy wiedział i co chodzi i jak chcemy zagrać. Mieliśmy też swoje okazje. Wiedzieliśmy, że Rapid na początku pójdzie mocno do przodu, byliśmy na to przygotowani, a potem rywale poczuli respekt. Fajnie, że sędzia pozwalał na twardą grę. Wiedzieliśmy, że to nie będzie miękki mecz, że możemy pozwolić sobie na więcej. To lepsze niż przerywanie każdej akcji, bo wtedy mecz traci na atrakcyjności.