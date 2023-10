Dentobus w Gdańsku. W sobotę bezpłatny przegląd stomatologiczny. Ale wcześniej musisz zrobić zakupy

- Jako część odpowiedzialnej społecznie firmy Mars oraz producent bezcukrowych gum, których żucie jest ważnym elementem prawidłowej higieny jamy ustnej, od ponad dekady realizujemy działania na rzecz profilaktyki próchnicy. Choroby zębów to nadal poważny problem społeczny w Polsce. Działając wspólnie, możemy zwiększać skalę i osiągać lepsze efekty. Dlatego tak cieszy nas połączenie sił z siecią sklepów Biedronka. Nasza wspólna inicjatywa to kolejny, ważny dla nas krok w działaniach na rzecz poprawy stanu zdrowia zębów Polaków. Z ogromną radością zapraszamy gdańszczan do wzięcia udziału w inicjatywie oraz zatroszczenia się o zdrowie zębów – zaznacza Monika Piekarska, Kierowniczka ds. Korporacyjnych, Mars Polska.