Derby Pomorza dla AP Orlenu Gdańsk po wysokiej wygranej nad Pogonią Dekpolem Tczew. Jagoda Szewczuk bohaterką meczu

Magdalena Sobal to najlepsza snajperka w zespole z Tczewa i jedna z najlepszych w całej Orlenie Ekstralidze. W nagrodę była już powoływana do reprezentacji Polski. W derbach rozegranych na stadionie Polsat Plus Arena też strzeliła bramkę, ale tym razem mogła zazdrościć skuteczności Jagodzie Szewczuk z zespołu z Gdańska.