Derby Pomorza w PGNiG Superlidze ponownie dla Gdańska - o porażce kwidzynian zadecydował skuteczny rzut Piotra Papaja [ZDJĘCIA]

MMTS Kwidzyn przegrywa kolejne Derby Pomorza - o wygranej gdańszczan zadecydował skuteczny rzut Piotra Papaja

Gra początkowo układała się po myśli gospodarzy, którzy po 5 minutach gry prowadzili 3:1. Co prawda gdańszczanie szybko zdobyli bramkę kontaktową, ale grę nadal prowadzili podopieczni trenera Bartłomieja Jaszki. Świetnie w bramce MMTS spisywał się również Łukasz Zakreta, który powstrzymywał ofensywne zapędy rywali. Dzięki m.in. interwencjom bramkarza MMTS gospodarze po 10 minutach gry wyszli na trzybramkową przewagę - 6:3. Gdańszczanie jednak szybko odrobili straty i po golach Patryka Pieczonki i Nejca Zmavca ponownie tracili do rywali tylko jedno trafienie. Wówczas jednak kolejny świetny fragment gry rozegrali czerwono-czarni, którzy zdobyli 5 kolejnych bramek i po 21 minutach gry prowadzili 11:5! Gdańszczanie próbowali oczywiście odrobić straty, ale udało im się jedynie zmniejszyć istniejącą różnicę do 4 trafień – 15:11.